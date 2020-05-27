МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Компании SkillFactory, "ВКонтакте" и HeadHunter запустят в июне интернет-колледж, он направлен на профессиональную переподготовку людей, потерявших работу в период пандемии коронавируса, говорится в сообщении SkillFactory.

"Первый поток стартует 8 июня, заявку на участие в нём необходимо оставить в период с 25 мая по 7 июня и дождаться ответа о зачислении на курс. Первый день занятий будет посвящен профориентации, остальные 9 дней — освоению теории и интенсивным практическим занятиям в рамках выбранной специализации", — говорится в сообщении.

Поступить в интернет-колледж сможет любой желающий вне зависимости от возраста, профессионального стажа и опыта работы. Обучение можно пройти по одной из пяти специализаций: маркетинг в социальных сетях, копирайтинг, дизайн на Tilda, вёрстка, онлайн-продажи.

Учебная программа интернет-колледжа разработана образовательной компанией SkillFactory. В "ВКонтакте" будут проходить вебинары и видеоуроки по всем специальностям. Задания учащимся будет присылать чат-бот, а лекции будут проходить в формате прямых трансляций и видеозаписей. "Это позволит максимально широкой аудитории овладеть базовыми знаниями и навыками по нужной специализации в короткий срок и выйти на рынок труда в новом качестве", — отмечается в сообщении.

Ожидается, что обучение в период с 8 июня до конца августа пройдут до 500 тысяч человек. Курсы по основным специальностям будут бесплатными. По окончанию обучения студенты получат экспертную помощь в составлении резюме и портфолио от HeadHunter.

"Этим проектом мы хотим помочь людям, оказавшимся сейчас в сложной ситуации. Интернет даёт большие возможности для трудоустройства и переквалификации, и наша задача — открыть их как можно большему числу нуждающихся в этом людей. Разумеется, мы не обещаем, что за 10 дней в интернет-колледже человек станет высококлассным профессионалом — это невозможно. Но он получит базовые знания и навыки и будет одной ногой в рынке. Для тех, кто пострадал от пандемии и потерял работу, обучение в колледже станет хорошей отправной точкой для переквалификации и поиска новой работы или фриланса", — прокомментировал директор и сооснователь SkillFactory Александр Ерошкин.