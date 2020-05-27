МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi начнет выводить сотрудников из режима удаленной работы не ранее, чем с 1 сентября, сообщила компания в среду.

"Компания Qiwi планирует начать выводить сотрудников из режима удаленной работы не ранее, чем с 1 сентября. В целях профилактики коронавируса все лето сотрудники компании будут продолжать работать удаленно и соблюдать режим самоизоляции", — говорится в пресс-релизе компании.

Для тех сотрудников, которым жилищные или другие условия не позволяют продолжать работать удаленно, компания организует ранний выход в офис — с 1 июля. Согласно проведенному в Qiwi опросу, таких сотрудников не более 10%. При этом на рабочем месте им нужно будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по социальному дистанцированию и постоянно находиться в перчатках и масках.

В Qiwi решили, что одновременно обеспечить удобную работу нескольких тысяч людей в офисе и при этом выполнять все рекомендации ведомства невозможно.

"Наш приоритет — состояние здоровья каждого члена команды, поэтому мы приняли это непростое решение. Мы продолжим следить за развитием ситуации, рекомендациями Роспотребнадзора и будем гибко реагировать на новые обстоятельства”, — подчеркнула заместитель генерального директора группы Qiwi Мария Шевченко.

Qiwi перевела абсолютное большинство сотрудников на режим удаленной работы с 16 марта, а с 23 марта в главном офисе Qiwi в Чертаново остались исключительно те сотрудники, чья работа не может быть выполнена удаленно.