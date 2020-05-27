МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В России в апреле продажи смартфонов количественном эквиваленте сократились на 42% по отношению к марту, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на эксперта по рынку телекоммуникационных товаров GfK Аннй Шебек.

Если сравнивать продажи апреля текущего года с апрелем 2019 года, то они упали на 24%, следует из данных исследовательской компании GfK.

Что касается объемов в денежном эквиваленте, то сокращение составило 50% к марту 2020 года и 29% к апрелю 2019 года.

Шебек рассказала изданию, что падение продаж в денежном выражении связано в том числе со снижением средней цены смартфона. В апреле этот показатель составлял 15 250 рублей, а в марте — 17 770 рублей.

При этом отмечается рост числа онлайн-продаж из-за пандемии коронавируса: в России был введен режим самоизоляции.

Рост продаж смартфонов в интернете в марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 38%, в апреле — на 70%.

о снижении спроса на смартфоны в апреле говорят и представители МТС и "Вымпелкома": по их данным, это связано с закрытием салонов связи из-за COVID-19.