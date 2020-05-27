МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Число пользователей мобильных устройств в России, столкнувшихся c программами для слежки (сталкерским программным обеспечением), за четыре месяца 2020 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Исследование основано на данных по срабатыванию решений компании за период с января по апрель 2019 года и с января по апрель 2020 года.

"Количество пользователей мобильных устройств в России, атакованных сталкерскими программами, выросло в полтора раза, если сравнивать январь-апрель 2019 года и аналогичный период 2020 года", — говорится в документе. Сталкерское ПО — программы для слежки, которые позиционируются как легальные и используются для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека.

В ноябре 2019 года была создана коалиция по борьбе со сталкерским ПО — Coalition Against Stalkerware. Помимо "Лаборатории Касперского", в нее входят 11 организаций из разных стран. Согласно сообщению, в последние несколько месяцев коалиция занималась сбором и предоставлением информации о сталкерском ПО правозащитным организациям, журналистам и регуляторам. Компании, в частности, организовывали исследования, инициировали публикации и собирали данные об этом типе программ у производителей защитных решений. Учредители коалиции также разработали единый стандарт для определения и распознавания сталкерских приложений.

"К сожалению, мы видим, что количество пользователей, столкнувшихся cо сталкерскими программами, растёт, причём не только в России, но и в мире. При этом всё больше организаций готовы вносить свой вклад в борьбу с их распространением. На наш взгляд, чтобы получить более полное представление об угрозе и разработать инструменты для комплексного противодействия ей, очень важно продолжать исследовать связь между слежкой в цифровом пространстве и физическим насилием", — прокомментировала старший антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Татьяна Шишкова.