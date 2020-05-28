МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чтобы сохранить свои данные в безопасности, стоит загружать Zoom только из проверенных источников, защищать конференции паролем и внимательно следить за тем, что произносится и выдается на всеобщее обозрение во время звонка, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"В первую очередь, для сохранения личных данных при использовании видеоконференций Zoom загружать эту программу стоит только с официального сайта (zoom.us), а для мобильных телефонов использовать App Store или Google Play", — сказал он.

По словам эксперта, в марте этого года, когда стало известно о массовом переходе работников на удаленный режим деятельности, количество вредоносных файлов и программ, которые используют названия сервисов для видеосвязи, увеличилось в три раза. Все эти хакерские инструменты маскировались под программы видеоконференций.

В начале апреля эксперты Group-IB выявили резкий подъем объемов продаж на рынке конструкторов фишинговых сайтов. Число активных продавцов выросло на 120%, а количество предложений выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. С помощью фишинговых сайтов мошенники дублируют внешний вид оригинальных сайтов, чтобы выманивать у пользователей пароли и деньги.

"Второй шаг для обеспечения защиты ваших данных – использование надежного сложного пароля. Также не стоит делиться со всеми ссылкой на конференцию или идентификатором персональной конференции (PMI) – зная этот пароль, к конференции могут подключиться посторонние", — добавил Мясоедов.

"Из-за проблем с шифрованием при использовании программы стоит внимательно следить за тем, что произносится и выдается на всеобщее обозрение. Не нужно в процессе видеоконференции делиться личными данными, например банковскими и паспортными данными, условиями получения зарплаты, начисления бонусов, чья утечка в сеть способна привести к негативным последствиям", — резюмировал эксперт.

В последнее время Zoom нередко критикуют за проблемы с безопасностью и хранением данных. В марте компания Motherboard провела исследование, которое показало, что приложение делится информацией пользователей с Facebook, даже тех, у кого нет аккаунта в этой соцсети. В начале мая Zoom купила компанию Keybase, чтобы улучшить шифрование. По словам компании, новый режим с повышенной безопасностью будет доступен только пользователям с платной подпиской.​