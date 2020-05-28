МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft выпустила для своей операционной системы Windows 10 масштабное обновление. Как сообщается на портале The Verge, новая версия ПО получила название Windows 10 May 2020 Update.

Windows 10 May 2020 Update можно будет скачать в ближайшие несколько недель через "Центр обновления Windows" бесплатно.

Основным в майском обновлении стала Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2). Это вторая версия Linux-подсистемы для систем Windows с кастомным Linux-ядром.

Второе важное улучшение — обновления голосовой помощницы Cortana.

Отмечается, что интеграция Linux упрощает жизнь разработчикам и значительно повышает производительность подсистемы в Windows 10.

Разработчики обещают, что в следующих апдейтах Windows будет добавлена поддержка графического интерфейса для приложений и аппаратного ускорения графики.

Это масштабное обновление стало первый апдейтом, для установки которого теперь не понадобится накопитель с образом Windows 10 либо его резервная копия, так как загрузить все можно будет из облака.

Помимо этого компания снизила нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также провели исправление проблем с производительностью поиска.

Теперь все необязательные обновления собраны в одном меню "Посмотреть необязательные обновления". Оно находится в "Центре обновления Windows": пользователь программного обеспечения может самостоятельно выбрать, что именно ему необходимо поставить для работы.

Для геймеров в новой Windows 10 поставили новый драйвер дисплея, он улучшает производительность в играх.