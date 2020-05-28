МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Выручка "Мегафона" по МСФО в первом квартале сократилась на 0,7% — до 79,552 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль оператора выросла в 2,4 раза — до 5,172 миллиарда рублей. В сообщении поясняется, что это обусловлено снижением затрат, в том числе, на продажи и маркетинг, повышением операционной эффективности, а также хеджированием курсовых разниц. Показатель OIBDA вырос на 2,2% — до 36,013 миллиарда рублей, рентабельность OIBDA увеличилась на 1,3 процентного пункта и составила 45,3%. Положительный эффект на OIBDA оказали рост высокомаржинальной сервисной выручки и оптимизация затрат на продажи и маркетинг.

Как отмечается в сообщении, негативное влияние на общую выручку в первом квартале оказала сложившаяся ситуация в рознице — власти ряда регионов приняли решение о полном закрытии салонов связи из-за эпидемиологической ситуации. В результате ограничений выручка от продаж оборудования и аксессуаров за квартал снизилась на 16,3% — до 6,159 миллиарда рублей, а среднее число посетителей в салонах связи "Мегафона" в марте сократилось на 23%.

Сервисная выручка "Мегафона" в январе-марте составила 73,393 миллиарда рублей, увеличившись на 0,9%. В том числе выручка от услуг мобильной связи составила 66,85 миллиарда рублей (рост на 0,8%), включая доходы от передачи данных в размере 27,615 (рост на 9,9%). Выручка от услуг фиксированной связи увеличилась на 1,6% — до 6,543 миллиарда рублей.

Как поясняется в сообщении, росту сервисной выручки способствовала положительная динамика доходов от фиксированной связи в сегменте корпоративных клиентов, а также мобильная выручка, которая растет вместе с выручкой от услуг мобильной передачи данных. Негативное влияние на сервисную выручку оказали потери доходов от роуминга, связанные с постепенным закрытием границ в марте.