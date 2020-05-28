МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. НИТУ "МИСиС", образовательная платформа SkillFactory и Mail.ru Group в сентябре откроют онлайн-магистратуру "Наука о данных", говорится в совместном релизе компаний.

Цель программы — вовлечь в сферу науки о данных более 1 тысячи молодых специалистов к 2025 году в рамках федпроекта "Кадры для цифровой экономики". Выпускники программы смогут работать в областях Big Data Engineering, Machine Learning Development и Artificial Intelligence Development. Программу также поддерживают компании NVidia, Университет НТИ "20.35" и "Ростелеком".

Поступить в магистратуру смогут выпускники бакалавриата любого направления подготовки по результатам онлайн-экзамена. Прием заявок продлится до 10 августа.

Студенты будут учиться на интерактивных тренажерах и решать практические задачи на реальных данных. Для каждого из них будет сформирован индивидуальный план обучения. Среди дисциплин в рамках программы: язык программирования Python, Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Computer Vision. Ожидается, что занятия будут вести профессора НИТУ "МИСиС" и специалисты из Mail.ru Group, "Яндекса", банков "Тинькофф" и ВТБ, компаний Lamoda, Biocad, "АльфаСтрахование" и других.

"Подготовка специалистов по Data Science — одно из ключевых направлений в рамках образовательной деятельности Mail.ru Group. Мы реализуем разные форматы, среди них в том числе развитие компетенций профессионалов, которые уже работают в этой сфере. <…> У онлайн-формата много преимуществ, но главное — доступность. Теперь получить степень магистра московского вуза смогут жители любых регионов", — прокомментировал вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий Смыслов.