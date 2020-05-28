МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Более 60% произошедших утечек в России содержат данные имен и фамилий, а более 30% — паспортные данные, говорится в отчете компании, работающей в сфере информбезопасности, InfoWatch.

В рамках исследования были проанализированы 1748 случаев утечек персональных данных (ПДн) в 2019 году из коммерческих компаний, госорганов и организаций, в том числе 322 утечки в России. В результате этих утечек оказались скомпрометированы более 13,7 миллиарда записей персональных данных (без учета платежной информации), в том числе имена и фамилии, адреса электронной почты, контактные телефоны, сведения о постоянном месте проживания, номера социального страхования. Согласно документу, число утечек персональных данных в мире за год выросло на 22,5%, а в РФ — на 56%.

"Доля умышленных утечек ПДн в мире составила 60,2%, в России 48,6%…. Ровно в 50% утечек из банков, финансовых и страховых компаний скомпрометированы паспортные данные. В российском госсекторе паспортные данные утекают почти в три раза чаще, чем в мировом. Более 60% утечек в России приводят к компрометации имен и фамилий, а более 30% — к утечкам паспортных данных", — говорится в документе.

"На наш взгляд, такое положение связано, с одной стороны, с высокой ликвидностью контактной информации, детализаций переговоров и сведений из официальных документов на черном рынке – такие данные достаточно легко конвертируются в "живые деньги". С другой стороны, это говорит о недостаточном уровне защищенности хранилищ с телефонными номерами и паспортными данными в России", — указывают эксперты.

Исследование также показало, что из зарубежных медучреждений данные о здоровье пациентов "утекают" в 61,2% случаев, из российских – в 48,3% случаев. При этом в 37,2% случаев в мире утечка произошла через электронную почту. "Зарубежные внутренние нарушители в несколько раз чаще, чем их российские "коллеги", воруют медицинскую информацию. Дело в том, что данные пациентов считаются одними из самых востребованных на черном рынке ряда стран, особенно в США, где развита страховая медицина. Цена одной записи из клиники может достигать сотен и даже тысяч долларов", — отмечается в документе.

"В 2019 году установлен печальный рекорд по объемам утечек личной информации граждан из госсектора и бизнеса за все время исследования утечек конфиденциальной информации аналитиками InfoWatch (с 2004 года). Число скомпрометированных записей ПДн почти вдвое превысило мировое население. Это значит, что многие люди могли неоднократно становиться жертвами", — указывается в исследовании.