МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Устройство стоит чинить, если повреждения смартфона незначительные, а стоимость ремонта приемлемая. Если гарантийный срок еще не закончился, лучше обратиться в сервис или заменить устройство, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Чинить устройство лучше всего тогда, когда есть незначительные повреждения, которые не влияют на работу устройства. Например, если разбилось защитное или обычное стекло смартфона, есть механические дефекты на корпусе или сложности с обновлением/запуском программного обеспечения. Важно заранее оценить объем работ. Иногда деталь смартфона, выпущенного несколько лет назад, будет стоить столько же, сколько новый телефон", — сказал он.

По словам эксперта, не стоит платить за ремонт, если аппарат длительное время пробыл в воде, был серьезно разбит, падал с большой высоты. "Детали, конечно, можно заменить, но никто не гарантирует, что устройство не выйдет из строя после ремонта. И тогда есть риск потерять важные данные, не сохраненные на внешние устройства", — сказал Мясоедов.

Кризис заставляет все больше людей подумать дважды перед покупкой нового смартфона. Так, в России в апреле продажи смартфонов в количественном эквиваленте сократились на 42% по отношению к марту. По сравнению с апрелем 2019 года они упали на 24%.

Если телефон сломался во время гарантийного срока, его должны отремонтировать бесплатно или заменить, отметил он. У покупателя есть 15 дней на то, чтобы выявить брак. Если подобное произошло — можно не отдавать устройство в ремонт, а потребовать вернуть за него деньги или обменять смартфон на корректно работающее устройство.

Эксперт добавил, что есть важное условие — необходимо сохранять документы, составленные при покупке товара (чеки, гарантии) и проверять, чтобы все необходимые поля в них были правильно заполнены. Так будет гораздо проще доказать факт покупки товара в магазине, чтобы защитить свои права.

По словам Мясоедова, покупателю могут отказать, если телефон подвергался механическому влиянию, действию холода или влаги, а также изменению программного обеспечения. "Если возникнет ситуация отказа со стороны продавца, а все условия со стороны покупателя были выполнены, россиянин может защитить свои права в суде или обратиться в местное отделение Роспотребнадзора. Его специалисты помогут составить претензию", — резюмировал он.

Некоторые пользователи предпочитают оформить дополнительную страховку своего устройства. По данным страховой компании "Сбербанк страхование", по 27% от общего числа страховок приходится на смартфоны Apple и Samsung. На третьем месте — бюджетный бренд ZTE, затем Nokia, а замыкают пятерку модели дочернего бренда Huawei — Honor.