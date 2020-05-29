МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Онлайн-тесты на коронавирус не являются медицинской услугой и ни в коем случае не могут быть достоверным диагностическим инструментом. Вместе с тем, они могут стать для пациента основанием для скорейшего обращения к врачу, рассказал агентству "Прайм" руководитель комитета "Интернет+Медицина" Георгий Лебедев.

"При наличии ресурсов программисты могут разработать все, что угодно, в том числе, онлайн-опросник, однако ничего общего с медицинской услугой это не имеет. Но для тех, кто прошел такой тест, его вопросы и итоговый результат могут стать своего рода маркером. Например, потеря обоняния – один из симптомов коронавируса, на который важно вовремя обратить внимание", — сказал он.

Более достоверным может быть онлайн-обращение в консультационный медицинский центр: специалисты ознакомятся с вашими жалобами и вынесут вердикт – вы здоровы, или вам нужно обратиться к врачу, вызвать его на дом, сделать КТ легких или прямо сейчас вызывать "Скорую".

Но и в этом случае никакого окончательного диагноза не установят – для этого необходима сдача анализа на коронавирус. Она в любом случае предполагает лабораторную процедуру – либо это мазок, либо взятие крови. И то, и другое сделать дистанционно невозможно. "Единственный вариант – вызвать лаборанта на дом для забора материала, а потом получить ответ по электронной почте. Но контакт с медработником тут все равно необходим", — констатирует Лебедев.

О телемедицине в случае онлайн-тестирования на коронавирус речи тоже не идет. Для пользования этой услугой необходимо сначала заполнить протокол, а потом получить заверенные врачом результаты. Как правило, для получения диагноза нужно предоставить результаты предыдущих обследований и анализов пациента.

Здесь же мы видим скорее развлечение, которое, впрочем, тоже небесполезно – возможно, сомнительный или положительный результат станет для человека сигналом поскорее обратиться к врачу, заключил эксперт.