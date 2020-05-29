МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мировые поставки носимых устройств (к числу которых, помимо "умных часов", относят шлем-дисплей, нательные камеры, Bluetooth-наушники, напульсники, спортивные часы и другие фитнес-устройства, а также "умную" одежду, обувь и аксессуары) по итогам первого квартала 2020 года выросли на 29,7%, до 72,6 миллиона штук, говорится в исследовании аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

"Благодаря запускам новых продуктов, таким как Fitbit Charge 4, а также агрессивной ценовой политике таких компаний, как Xiaomi и Huawei, категория часов за квартал выросла на 16,2%. Между тем, поставки наушников выросли на 68,3% и составили 54,9% всего рынка", — говорится в документе.

Наибольший объем поставок носимых устройств в первом квартале пришелся на американскую Apple — 21,2 миллиона устройств (рост почти в 1,6 раза). Доля рынка компании выросла до 29,3% с 23,7% в первом квартале прошлого года. "Хотя поставки Apple Watch сократились из-за проблем в цепочках поставок, популярность (наушников — ред) Beats и Airpods смогла компенсировать негативный тренд", — отмечается в релизе.

На втором месте оказалась китайская Xiaomi — 10,1 миллиона устройств (рост в 1,5 раза), ее доля на рынке выросла до 14% с 11,6% в первом квартале 2019 года. Третье место заняла южнокорейская Samsung с показателем 8,6 миллиона устройств (рост в 1,7 раза), ее доля на рынке выросла до 11,9% с 9%.

В первой пятерке оказались также Huawei и Fitbit. Объем поставок Huawei в январе-марте составил 8,1 миллиона устройств (рост в 1,6 раза), доля рынка компании выросла до 11,1% с 8,9% в первом квартале 2019 года. Компания Fitbit поставила в отчетном квартале 2,2 миллиона устройств (снижение на 26,1%), доля рынка компании снизилась до 3% с 5,2%.