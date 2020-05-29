МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" запустил доставку онлайн-заказов в постаматы, пилотный проект компания реализует совместно с логистической службой PickPoint, говорится в сообщении ритейлера.

Отмечается, что в постаматах можно забрать товары из ассортимента интернет-магазина "Связного" весом не более 13 кг. Стоимость заказа должна превышать 1 тысячу рублей. Оплатить заказ можно при получении банковской картой или наличными.

"Запуск доставки в постаматы позволит существенно расширить количество точек самовывоза и качественно улучшить клиентский опыт", — прокомментировал директор департамента развития продуктов электронной коммерции компании "Связной" Алексей Антропов.

По словам Антропова, доставка самовывозом занимает большую часть от всех интернет-заказов. Такой формат популярен среди клиентов, которые работают или живут недалеко от магазинов.

На начальном этапе компании запустили доставку в 870 постаматов Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми и Новосибирска. Точки расположены в густонаселенных жилых районах городов. В ближайшее время "Связной" планирует масштабировать проект более чем в 400 городов страны.

"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании насчитывает 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.