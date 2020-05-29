Эксперт оценил вероятность закрытия Трампом соцсети Twitter
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли закроет Twitter, но эта соцсеть в последние годы получила действительно чересчур много власти, сопряженной с отсутствием ответственности, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее Трамп подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter позже назвал указ президента о социальных сетях "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.
Лифшиц отметил, что сейчас у Twitter "слишком удобная позиция": с одной стороны, компания представляет общественное мнение и влияет на политические процессы, а с другой стороны, "чуть что — прячешься в домик, что ты частная компания".
"Трамп в принципе правильно указал на суть проблемы, и, возможно, будет выработано какое-то законодательное урегулирование, чтобы привнести сдержки и противовесы во влияние соцсети. Трамп вряд ли закроет Twitter, но власти, сопряженной с отсутствием ответственности, эта соцсеть в последние годы получила действительно чересчур много. Сейчас можно практически уничтожить человека одним твитом, без преувеличения", — сказал эксперт.
Он привел в качестве примера историю с режиссером Джеймсом Ганном, уволенным из проекта "Стражи Галактики 3" из-за старых твитов.
По словам Лифшица, позиция Трампа в инциденте с Twitter состоит в том, что компания по своему усмотрению решает, пометить ли пост как недостоверный, и функционирует как редакция, а не нейтральная площадка.
"Важно понимать, что для Трампа произошедшее воспринимается как акт агрессии, продолжающий политику информационной войны против его персоны, которую вели либеральные СМИ и технократы еще во время кампании 2016 года. Хочется также обратить внимание, что чутко держащий нос по ветру Марк Цукерберг накануне в прессе демонстративно осудил решение Twitter. Хотя Facebook тоже борется с фейкньюс, там действует автоматический алгоритм, убирающий материалы по тэгам, с него, соответственно, другой спрос", — указал он.
"Дальше Twitter будет судиться с Трампом и в принципе вариант оспорить эту логику у соцсети будет только один: если она решит настаивать, что это алгоритм, а не живой человек повесил плашку на твит президента. Но очевидно, что тут позиция компании слаба, также как очевидна и продемократическая ангажированность Twitter, и то, что подобных плашек на постах конкурентов Трампа не наблюдается", — отметил эксперт.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200529/831537728.html