МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли закроет Twitter, но эта соцсеть в последние годы получила действительно чересчур много власти, сопряженной с отсутствием ответственности, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц. Трамп не исключил запрета деятельности компании Twitter

Ранее Трамп подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter позже назвал указ президента о социальных сетях "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Лифшиц отметил, что сейчас у Twitter "слишком удобная позиция": с одной стороны, компания представляет общественное мнение и влияет на политические процессы, а с другой стороны, "чуть что — прячешься в домик, что ты частная компания".

"Трамп в принципе правильно указал на суть проблемы, и, возможно, будет выработано какое-то законодательное урегулирование, чтобы привнести сдержки и противовесы во влияние соцсети. Трамп вряд ли закроет Twitter, но власти, сопряженной с отсутствием ответственности, эта соцсеть в последние годы получила действительно чересчур много. Сейчас можно практически уничтожить человека одним твитом, без преувеличения", — сказал эксперт.

Он привел в качестве примера историю с режиссером Джеймсом Ганном, уволенным из проекта "Стражи Галактики 3" из-за старых твитов.

По словам Лифшица, позиция Трампа в инциденте с Twitter состоит в том, что компания по своему усмотрению решает, пометить ли пост как недостоверный, и функционирует как редакция, а не нейтральная площадка.

"Важно понимать, что для Трампа произошедшее воспринимается как акт агрессии, продолжающий политику информационной войны против его персоны, которую вели либеральные СМИ и технократы еще во время кампании 2016 года. Хочется также обратить внимание, что чутко держащий нос по ветру Марк Цукерберг накануне в прессе демонстративно осудил решение Twitter. Хотя Facebook тоже борется с фейкньюс, там действует автоматический алгоритм, убирающий материалы по тэгам, с него, соответственно, другой спрос", — указал он.

"Дальше Twitter будет судиться с Трампом и в принципе вариант оспорить эту логику у соцсети будет только один: если она решит настаивать, что это алгоритм, а не живой человек повесил плашку на твит президента. Но очевидно, что тут позиция компании слаба, также как очевидна и продемократическая ангажированность Twitter, и то, что подобных плашек на постах конкурентов Трампа не наблюдается", — отметил эксперт.