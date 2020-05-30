ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции, запуск транслируется на сайте компании SpaceX.

Старт состоялся со второй попытки — первоначально он был запланирован на 27 мая и был отменен из-за плохой погоды.

Это первый пилотируемый полет США с 2011 года и первый космический полет частной компании с людьми на борту. Миссия имеет большое значение для будущего пилотируемых полетов и стратегии НАСА по сотрудничеству с частными компаниями.

На борту Crew Dragon стартовали астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли. Корабль должен пристыковаться к МКС в воскресенье. Дата возвращения астронавтов на Землю пока не определена.

НАСА сотрудничает в пилотируемых полетах с компаниями SpaceX и Boeing, каждая из которых создала и протестировала в беспилотном режиме собственный космический корабль. Успешная пилотируемая миссия SpaceX позволит ей вырваться далеко вперед в гонке против Boeing.