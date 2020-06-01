МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рыночная капитализация сервиса видеоконференций Zoom в ходе торгов пятницы впервые превысила 50 миллиардов долларов, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов 29 мая на бирже NASDAQ цена акций компании выросла на 9,74% — до 179,48 доллара. При такой цене ее рыночная стоимость составила 50,61 миллиарда долларов.

Как подсчитало агентство Блумберг, в нынешнем году капитализация компании выросла более чем на 30 миллиардов долларов. Многие инвесторы, по мнению агентства, рассчитывают, что рост использования сервиса в условиях пандемии коронавируса приведет к длительному росту доходов компании. Сервис стремительно набирает популярность, так как позволяет людям во время пандемии работать или учиться из дома в формате видеоконференции, а также общаться с близкими.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года выросла в 20 раз по сравнению с декабрем 2019 года — до 200 миллионов человек.