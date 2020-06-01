МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В России может закрыться 10-30% салонов сотовой связи, считает большинство ритейлеров, опрошенных информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.

Исследование проводилось с 19 по 24 мая методом онлайн-анкетирования собственников, топ-менеджеров и сотрудников розничных сетей. Всего в ходе исследования опрошено 104 эксперта.

Закрытия 10-20% салонов ожидают 36,5% опрошенных ритейлеров, 20-30% салонов – 30,8% опрошенных, менее 10% точек продаж — 17,3% респондентов. Максимально пессимистического сценария, по которому закроется более 30% точек, придерживается 7,7%, а 1,9% относятся к оптимистам, так как уверены, что салоны закрываться не будут.

Большая часть респондентов ожидает, что после снятия режима самоизоляции произойдет значительное сокращение покупательского трафика: 41% опрошенных уверены, что трафик снизится на 20-30%, 25% — более чем на 30%. Доля тех, кто предполагает снижение в районе 10-20%, составила 22%.

Причиной ожидаемого падения трафика 56% опрошенных назвали снижение платежеспособности россиян, 40% — высокий уровень неопределенности и связанную с ним повышенную тревожность, 33% — падение курса рубля и рост цен на гаджеты, а 21% респондентов полагают, что покупатели постараются воздержаться от посещения общественных мест.

Как отмечает TelecomDaily, 52% опрошенных считают, что мобильная розница пострадала от пандемии (17% ответили положительно, 35% — "скорее пострадала, чем нет"), 48% — что не пострадала (6% ответили отрицательно, 42% — "скорее нет"). Среди негативно воздействующих на оффлайн-розницу факторов 61,5% отметили снижение покупательского трафика, 50% — сокращение денежного потока, 48% — отказ арендодателей предоставить скидки/рассрочки.

Аналитики полагают, что в этих условиях ритейлеры будут продолжать расширять онлайн-розницу. Почти 50% опрошенных рассчитывают, что этот канал сможет более или менее компенсировать снижение оффлайн-продаж (37% — что в значительной степени и 10% — в полной мере). В том, что компенсация окажется незначительной, уверены 46%. Для восстановления рынка потребуется 1-2 года, прогнозируют 58% опрошенных. 23% рассчитывают, что он восстановится за год, 15,5% — что это займет 2-3 года.