МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Обои для рабочего стола, скаченные в интернете, нарушают работоспособность некоторых Android-смартфонов. В частности, пользователи сообщают о том, что установка в качестве фона на рабочем столе картинки из сети рушат систему на смартфонах, "особенно Samsung". Об этом первым сообщил известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии в сети Twitter.

Некоторые подписчики, посчитав сообщение за шутку, теперь не знают, как вернуть телефоны в исправное состояние.

"Это не шутка, пожалуйста, даже не пытайтесь установить эти обои. Надеюсь, кто-то сможет понять, каким образом эта картинка убивает телефоны, чтобы в будущем можно было избежать вредоносного влияния подобных обоев", — написал Ice Universe.

Пользователи Twitter в комментариях сообщают, что в в ряде случаев эти обои действительно выводят смартфоны из строя. Другие — сообщили, что обои прекрасно установились на гаджеты и не вызвали проблем.

Южнокорейский производитель Samsung заявил о том, что уже готовит "лекарственное обновление" против массового мора смартфонов из-за обоев.