МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Акционеры телекоммуникационного холдинга VEON (владеет российским "Вымпелкомом") на годовом собрании в понедельник переизбрали совет директоров, сменив пять его членов, говорится в сообщении VEON.

Новичками в совете стали: главный исполнительный директор Deezer (сервис потоковой передачи музыки через интернет) Ханс Хольгер Альбрехт, бывший топ-менеджер испанского телеком-оператора Telefonica Мариано де Бир, сооснователь инвесткомпании Concinnity Advisors LP Питер Дерби, старший партнер и глава подразделения цифрового ритейла бразильской финансовой компании BTG Pactual Амос Гениша и старший консультант американского инвестфонда Bridge Growth Partners Стивен Пьюзи.

Также в совет избраны семь ранее входивших в него членов: совладелец LetterOne и "Альфа-Групп" Михаил Фридман, основатель компании-разработчика платежных терминалов Poynt Усама Бедье, бывший управляющий партнер McKinsey & Company в России и СНГ Геннадий Газин, управляющий директор компании LetterOne Technology Андрей Гусев, бывший топ-менеджер норвежского оператора Telenor Гуннар Холт, советник Голландского управления по финансовым рынкам (AFM) Роберт Ян ван де Краатс и топ-менеджер LetterOne Technology Александр Перцовский.

Председателем совета с 1 июня избран Геннадий Газин.

Акционеры также вновь назначили аудитором компании PricewaterhouseCoopers Accountants NV. В годовом собрании участвовали владельцы примерно 99,15% акций VEON.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".