МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Альфа-банк предоставил венчурный кредит онлайн-кинотеатру IVI на 3,7 миллиарда рублей, а также получил право приобрести 2,5% акционерного капитала компании в рамках соглашения о варранте, сообщила пресс-служба банка.

"Альфа-банк предоставил шестилетний венчурный кредит в объеме 3,7 миллиарда рублей компании IVI на дальнейшее развитие и укрепление позиций лидера на рынке онлайн видео-сервисов. Согласно условиям сделки, Альфа-банк также получил право приобрести 2,5% акционерного капитала IVI в рамках заключенного соглашения о варранте", — говорится в сообщении.

Привлеченные средства позволят IVI и далее инвестировать в свой бизнес. Компания продолжит работу по анализу вариантов привлечения дополнительного акционерного финансирования, включая возможность выхода на IPO в 2021-2022 годах.

Компания стала первым игроком на рынке OTT VoD сервисов, кому удалось привлечь кредитное финансирование от коммерческого банка. При этом, как подчеркивает заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрей Чулак, с учетом специфики OTT сервисов – активного инвестирования в увеличение доли рынка при низкой доле материальных активов, предоставляемых как обеспечение кредита, – со стороны банка требовались качественная экспертиза и индивидуальный подход к оценке компании.

IVI — онлайн-кинотеатр в России, аудитория которого превышает 50 миллионов уникальных посетителей в месяц.