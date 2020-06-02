МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Для успешной реанимации попавшего в жидкость смартфона главное вовремя его оттуда вытащить и извлечь аккумулятор, а затем, не тратя время на домашнюю просушку, доставить в сервисный центр, рассказал агентству "Прайм" научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.

"Что же делать в том случае, если ваше мобильное устройство оказалось незапланированно утоплено? В первую очередь, необходимо максимально быстро вынуть смартфон из жидкости, выключить его и извлечь аккумулятор. Основным поражающим фактором для всех микросхем утопленного устройства будет являться электрический ток, который жидкости очень хорошо проводят. Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона", — советует он.

Вторым шагом, который необходимо быстро предпринять, является доставка устройства в ближайший сервисный центр для диагностики и починки. Некоторые эксперты советуют перед этим высушить смартфон, используя различные народные средства, такие как рис, фен и даже пылесос. Вполне возможно, что кому-то эти рецепты помогли, но, поскольку современные смартфоны являются сложными электронными устройствами, то и починку их лучше доверить профессионалам.

Необходимо понимать, что чем больше проходит времени с момента попадания жидкости в устройство, тем больше вероятность его безвозвратной утраты, и лучше потратить это время на поездку до сервисного центра, чем на поиск бытовой техники для просушки, которая может и не дать никакого результата, говорит Красиков.

В сервисном центре необходимо честно сказать, что смартфон подвергся воздействию жидкости. Иногда владельцы устройств пытаются по какой-то причине скрыть этот факт, возможно, думая, что в противном случае их смартфон откажутся чинить. Но такая мера абсолютно бесполезна, поскольку любой специалист по ремонту легко отличит утопленное устройство. Лучше в этом случае сразу обращаться в центры, где чинят утопленные смартфоны, чем пытаться всех обхитрить и в итоге потратить свое время без всякого результата.

Какова вероятность, что устройство удастся успешно реанимировать? На это влияет несколько факторов. Во-первых, это зависит от жидкости, в который был утоплен смартфон. Морская вода и газировка, например, существенно быстрее способны уничтожить электронику из-за содержащихся в них примесей. Во-вторых, критична длительность воздействия жидкости с момента попадания и до извлечения аккумулятора. В-третьих, воздействию жидкости могут подвергнуться разные детали устройства, и возможность ремонта будет зависеть от того, насколько важны для функционирования всего устройства поврежденные части.

"Самое главное, что необходимо помнить — восстановить утопленный телефон можно, но в этом вопросе критична скорость реагирования. Чем быстрее устройство попадет в руки профессионалов, тем выше шанс на его успешное восстановление", — заключил эксперт.