МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Некоторые приложения в телефоне могут передавать персональные данные и использоваться для хищения средств с банковских карт. Чтобы минимизировать риски, связанные с небезопасными приложениями, не скачивайте их через браузер, рассказала агентству “Прайм” менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристина Каримова.

По ее словам, некоторые приложения в телефоне могут принести больше вреда, чем пользы: собирать и передавать персональные данные или даже использоваться для хищения средств с банковских карт.

“Так, это могут быть антивирусы от неизвестных разработчиков – они могут не только собирать данные, но и блокировать доступ к телефону. Опасность могут представлять встроенные браузеры (на Android) и браузеры с дополнительными функциями. В первом случае речь может идти о недостаточном уровне защиты данных, во втором – о сборе информации и огромном количестве рекламы, сопровождающей практически каждое действие пользователя”, — объяснила эксперт.

Чтобы минимизировать риски, связанные с небезопасными приложениями, не скачивайте приложения через браузер – лучше делать это в магазине, так как иначе вы рискуете установить поддельную программу, которая получит доступ к вашим данным. Столкнуться с опасными программами можно и в официальном магазине, но вероятность этого намного меньше.

Если говорить о конкретных примерах, то небезопасным можно назвать популярное одно время приложение GetContact, показывающее, как вы записаны в контактах у других людей. Стоит понимать, что для работы программе нужен доступ ко всем контактам.

По аналогичному принципу работают приложения, блокирующие спам-звонки. Также стоит с долей осторожности относиться к программам для удаленного доступа, так как таким образом злоумышленники могут получить доступ к информации на экране, в том числе уведомлениям от банка, предупреждает эксперт.