МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мошенники в период пандемии коронавируса в России придумали новые схемы обмана граждан. Роспотребнадзор рассказал о них и дал советы, как не стать жертвой преступников.

Злоумышленники, отметили в ведомстве, пользуются обычными страхами потребителей. Поэтому они часто предлагают людям какие-либо "уникальные" товары. Сейчас это — товары для борьбы с коронавирусом. Для покупки необходимо совершить предоплату товара.

Еще один из способов заработать на пандемии в России — мошенничество путем предложения оплатить якобы выписанный россиянину штраф или сделать особый пропуск на передвижение в период самоизоляции. Также появляются мошеннические объявления об обязательных платных анализах.

В ведомстве пояснили, что часть мошенников пытаются проникнуть в квартиры граждан под видом врача, социального работника либо представившись сотрудником компании по дезинфекции.

Также в сети интернет есть масса объявлений, где пользователям предлагают перейти по опасным ссылкам или оставить свои персональные данные.

"В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей. Бесплатные консультации специалистов можно получить по номеру телефона горячей линии для потребителей финансовых услуг, также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора", — отмечает ведомство.