МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Globaltruck решил создать 100%-ное дочернее общество "ГлобалТрак Информационные Технологии" для разработки программного обеспечения, следует из сообщения компании.

Как отмечается, уставный капитал компании будет составлять 500 тысяч рублей, а ее основным видом деятельности будет разработка компьютерного программного обеспечения. Решение об учреждении IT-дочки принято советом директоров Globaltruck 1 июня.

Основные направления деятельности Globaltruck — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет сообщение между Центром России и Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и странами Евросоюза. Среди клиентов компании — международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие промхолдинги (MMK, УГМК и "Сибур").

Чистая прибыль Globaltruck по МСФО в прошлом году упала примерно на 39,6%, до 260,431 миллиона рублей, выручка предприятия при этом выросла на 16,4%, до 9,54 миллиарда рублей, из них выручка от оказания транспортных услуг в 2019 году выросла на 15,2%, до 8,5 миллиарда рублей, выручка от экспедирования увеличилась на 29,8%, до 1,01 миллиарда рублей.