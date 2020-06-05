МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Операторы "большой четверки" зафиксировали постепенное возвращение абонентов в Москву из области и других регионов после ослабления ограничительных мер, сообщили опрошенные РИА Новости представители крупнейших российских сотовых операторов.

Так, по данным МТС, на 4 июня в столицу вернулись 13% уехавших в Подмосковье в конце марта после объявления нерабочих дней. "Объемы голосового и интернет-трафика и их распределение между областью и Москвой, а также между районами Москвы также восстанавливается: по сравнению с последней неделей мая за первые рабочие дни июня голосовой трафик в Москве вырос на 5%, передачи данных – на 2%", — рассказали в пресс-службе оператора.

По данным аналитиков компании, наибольший прирост пришелся на метро, где голосовой трафик вырос на 41%, а интернет-трафик на 32%. При этом число активных абонентов в метро все еще в 3,5 раза ниже данных докарантинного периода. Трафик в торговых и бизнес-центрах за последнюю неделю вырос в среднем на 20%. "Поскольку выросла деловая активность, трафик постепенно смещается в центр, в результате чего в спальных районах Москвы за первые дни июня голосовой трафик снизился на 2,5%, интернет-трафик – на 5%", — отметил представитель МТС.

В "Мегафоне" пока не наблюдают массового возвращения абонентов в Москву с территории области, однако оператор уже зафиксировал существенный рост числа абонентов на территории "Москва-Сити". Tele2 зафиксировал рост трафика в столичной сети на 2,5%. "При этом общее потребление в Москве остается ниже докарантинных значений, что объясняется миграцией трафика в районы Подмосковья и другие регионы России", — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь, "Билайн" в первую неделю смягчения ограничений не зафиксировал значительного увеличения мобильного трафика в Москве по сравнению с Московской областью, что в компании связывают с началом дачного сезона. В связи с чем оператор готовит инфраструктуру к переезду за город еще большего числа абонентов на летнее время, рассказали в пресс-службе компании.

В целом по стране "Мегафон" отметил рост на 35% числа поездок россиян, вместе с чем практически на докарантинный уровень вернулось использование мобильных карт и навигационных сервисов. Постепенное возвращение к прежнему образу жизни привело и к сокращению потребления видеоконтента. "Еженедельное число зрителей YouTube сократилась на 7%, аудитория онлайн-кинотеатров уменьшилась в среднем на 13%. При этом мы отмечаем рост в использовании музыкальных сервисов, а также подкастов. За последние две недели число слушателей подкастов выросло на 44%", — уточнили в компании.