МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но в некоторых случаях могут представлять определенную опасность. Чтобы не допустить утечки персональных данных и хищения средств с ваших счетов, необходимо установить мобильное приложение-антивирус на телефон и не давать доступ с телефона к счетам с большими суммами. Не стоит также кликать по ссылкам в смс от непонятных номеров, рассказал агентству “Прайм” гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По его словам, мобильное приложение банка — одно из самых популярных приложений, которые устанавливают люди на свой телефон. Это связано с тем, что в самом мобильном приложении, как правило, удобнее и мобильнее можно управлять самим счетом, коммуникацией с банком. Обычная коммуникация в случае чатов получается даже быстрее, чем общение c колл-центром банка.

Однако есть некоторые нюансы: не все приложения, которые связаны с банками, и которые можно скачать в магазине приложений, связаны с банками официально.

“Как правило, такие неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях — перепродавать эти данные третьим лицам, которые уже в свою очередь передают это либо банкам, либо компаниям, которые занимаются контекстной рекламой. В худшем случае это могут быть какие-то мошеннические схемы — данные передаются третьим лицам, которые не заинтересованы использовать эти данные легально”, — предупреждает эксперт.

Также, учитывая, что мобильные банки постоянно увеличивают свою функциональность, есть риск получения доступа к мобильному приложению банка мошенников или хакеров, которые каким-то образом могут поместить вредоносное приложение на ваш телефон. В дальнейшем этот вредоносный софт получает тем или иным способом доступ к вашему приложению вплоть до возможности переводить деньги. Cейчас банки серьезнее относятся к этому вопросу, однако несмотря на то, что количество похищенных денег таким методом постоянно уменьшается, такие случаи все равно есть.

“Для того, чтобы обезопасить себя, нужно устанавливать мобильное приложение-антивирус на телефон или просто разделять счета и платежи и не давать доступа с телефона к счетам с большими суммами. Не стоит также кликать по ссылкам в смс от непонятных номеров и даже по подозрительным ссылкам от номеров ваших контактов. Не надо также кликать по коротким ссылкам с непонятных доменов в мессенджерах, не стоит скачивать приложения, которые запрашивают очень много возможностей в телефоне, такими приложениями могут быть фонарик или небольшая игра. Лучше воздержаться от использования таких программ”, — заключил эксперт.