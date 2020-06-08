МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал сотрудником полиции Абу-Даби, он будет патрулировать, вести видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов столичной полиции и измерять температуру людям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Робот может общаться на английском и арабском языках. Для его эффективности была разработана специальная лингвистическая база, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов, а также система распознавания лиц: Promobot "знает в лицо" всех сотрудников полиции, посетителей и разыскиваемых преступников.

"Для нас это не первый подобный опыт разработки: наши роботы уже трудятся в полиции Казахстана, российских МФЦ, отделениях сотовой связи в Турции, Национальном банке Омана, где выполняют похожие задачи. В этой должности робот исключает все так называемые "ошибки человеческого фактора" — он не устаёт, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — никогда не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот — никогда", — прокомментировал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.