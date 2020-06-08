ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — ПРАЙМ. Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев рассказал об отсутствии "рубильника", которым можно было бы отключить российский интернет от международного.

"У нас очень большое количество операторов связи, большое количество провайдеров интернета, все они имеют трансграничные переходы. И в этом смысле технически заблокировать интернет практически невозможно", — заявил Шадаев в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Отвечая на вопрос ведущего, есть ли "рубильник", которым можно всё отключить, министр отметил, что "часть сервисов можно на какое-то время деградировать".

"Но рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного, нет и не существует. И задача по его созданию не стоит на уровне политического руководства страны", — сказал министр.