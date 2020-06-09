МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Непонятные счета и покупки, появление незнакомых друзей и приложений – верные признаки того, что ваш аккаунт в электронной почте, соцсетях или на сайте взломан, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Алим Бишенов.

"Основные признаки того, что аккаунт взломан, вот уже несколько лет остаются одинаковыми для любых электронных устройств — компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Если появились подозрения во взломе или появилось желание это проверить, то тогда нужно посмотреть на приходящие счета за последний месяц. Если есть подозрительные счета или неизвестные покупки на любую сумму, то требуется полная проверка и "лечение" устройства", — советует он.

Вторым признаком будет проверка привычных счетов и рапортов от приложений банков, ЖКХ, которые ежемесячно требуют оплаты. Если такие счета не приходят или приходят не все, то личные кабинеты, возможно, уже сменили хозяина. Третий признак — незнакомые друзья в аккаунте, которых не добавляли, а также различные посещенные неизвестно когда странички и новые приложения, которые не устанавливались. И самый очевидный признак — это смена пароля от аккаунта.

Если есть признаки взлома, то требуется сменить все доступные пароли и по максимуму сохранить свои личные данные на других носителях, в том числе и физических — флешки, диски, блокноты, тетради. При требовании вызывающей подозрение транзакции незамедлительно связаться с банком, средства в течение суток есть шанс вернуть. Согласие на саму транзакцию, конечно, не давать. Если аккаунт взломан для того, чтобы использовать данные и базу друзей (это будет понятно после сообщений к друзьям с различными просьбами), то необходимо срочно создать новый и предупредить всех о взломе.

Защита от противоправных действий требует в первую очередь внимательности в повседневной жизни и к своим деньгам в обязательном порядке. Полностью исключить утечку данных в современном мире невозможно, но максимально усложнить их использование может любой человек. Конечно, в первую очередь, кроме внимательности к собственным операциям в интернете и с аккаунтами, требуется пользоваться защитой браузеров и антивирусами. Эта защита снимает большую часть угроз. Кроме того, для связанных с деньгами личных данных и паролями требуется завести специальную почту для использования только в интернете, говорит Бишенов.

Следующий этап — это ограничение на снятие и перевод сумм через интернет, то есть проводить только небольшие транзакции по обычному паролю от аккаунта, а крупные средства только по разовому от доверенной кредитной организации или магазина. Сами пароли от своих аккаунтов, а также специальной почты желательно менять с определенной периодичностью.

Если риски высоки, а деятельность в интернете активная, то смена должна быть раз в квартал и после каждой попытки взлома. Если риски низкие, то пароль можно менять и раз в год, но в любом случае иметь запись у себя на физическом носителе — книге, журнале, файле с другими данными, куда есть доступ только у человека. Сам пароль должен иметь не менее 8 символов разного вида и лучше не состоять из одного-двух слов родного языка.