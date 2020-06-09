МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Облачное подразделение крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Holding нацелено на набор 5 тысяч сотрудников по всему миру с настоящего момента и до конца текущего финансового года, говорится в заявлении компании.

Alibaba Cloud отмечает, что рабочие места будут создаваться в различных областях, включая сферы по работе с сетями, базами данных, а также разработку серверов, чипов и искусственного интеллекта.

"В свете быстро растущего спроса на цифровые услуги со стороны клиентов по всему миру, во всех секторах мы продолжаем предлагать услуги мирового класса", — приводятся в заявлении слова президента Alibaba Cloud Intelligence Джеффа Чжана (Jeff Zhang). "Мы не только создаем надежные облачные технологии и сервисы, но и инвестируем в мировые IT-таланты", — добавил Чжан.

В апреле СМИ сообщали, что Alibaba инвестирует в свою облачную инфраструктуру свыше 28 миллиардов долларов в течение трех лет.

Финансовый год Alibaba продлится до 31 марта 2021 года.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.