МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Музыкальный стриминговый сервис Spotify ведет переговоры о партнерстве на российском рынке с МТС, чтобы запуститься в России к началу осени, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, МТС сможет продавать подписку на сервис в рамках своих тарифов. Другой источник в одном из музыкальных мейджоров утверждает, что Spotify также вел переговоры с другими операторами связи, компания вряд ли ограничится одним партнером в России. Пресс-служба сервиса и назначенный в феврале гендиректором ООО "Спотифай" Илья Алексеев не ответили на запросы издания.

В МТС заявили об отсутствии на данный момент договоренностей со Spotify, однако отметили, что "это сильный бренд, с которым потенциально интересно было бы формировать партнерство". Представитель оператора добавил, что присутствие в музыкальном сегменте стратегически важно для МТС. По его словам, общее число подписчиков музыкальных сервисов МТС, в том числе партнерских, составляет более 1 миллиона. Так, компания развивает собственный сервис "МТС Music" вместе с "Яндексом" и в рамках партнерского соглашения продвигает Apple Music.

Отмечается, что Spotify планировал выход на российский рынок как минимум с 2014 года, однако запуск откладывался каждый год по разным причинам. В очередной раз выход был отложен в августе 2019 года, тогда проблема могла быть в глобальном конфликте с компанией Warner Music, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на источник. При этом СМИ сообщали, что уже в конце прошлого года Spotify арендовал рабочие места для сотрудников в московском коворкинге рядом с метро "Белорусская".

Spotify – сервис потокового аудио, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции в режиме онлайн, не скачивая их на компьютер. Сервис доступен главным образом в странах Америки и в Европе.