МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" на годовом собрании в понедельник обновили совет директоров, избрав в него пять новых участников, в том числе основателя и главу "ИКС Холдинга" (USM договорилась о покупке 100% "ИКС Холдинга") Антона Черепенникова, говорится в сообщении компании.

Другими новичками в составе совета стали гендиректор USM Иван Стрешинский, главный исполнительный директор киберспортивного холдинга ESforce (принадлежит Mail.ru Group) Эмин Антонян, бывший гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан, CEO эмиратского мобильного оператора Du Йохан Деннелинд.

Остальные члены совета переизбраны, в частности, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "ХК ЮэСэМ" (структура USM – владелец 100% акций "Мегафона") Евгений Быстрых (сейчас возглавляет совет) и управляющий директор, руководитель дирекции по телекоммуникационным проектам ООО "ХК ЮэСэМ" Максим Анипкин.

Также акционеры приняли решение расширить состав правления, включив в него директора по правовым вопросам "Мегафона" Сергея Переверзева.

"Мегафон" — один из крупнейших в РФ операторов связи. По итогам 2019 года компания обслуживала 75,2 миллиона абонентов мобильной связи. "ЮэСэМ Телеком" владеет 100% акций "Мегафона".