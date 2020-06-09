МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие российские телеком-операторы будут поэтапно возвращать сотрудников в офисы после снятия ограничений, рассказали РИА Новости в компаниях.

В Москве с 9 июня отменены самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса. Мэр Сергей Собянин утвердил график, согласно которому большинство городских предприятий и организаций сможет поэтапно вернуться к работе. Другие российские регионы также постепенно смягчают ограничения.

Крупнейший российский телеком-оператор "Ростелеком" планирует поэтапно возвращать сотрудников в офисы — с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по расстоянию между столами, санитарной обработке помещений, оснащением средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

"На первом этапе выйдут те специалисты, присутствие которых в офисе необходимо для обеспечения деятельности компании, постепенно круг будет расширяться. Но в каждом регионе решения будут приниматься исходя из общей ситуации с распространением инфекции и готовности офисов к обеспечению безопасной работы", — сказали в пресс-службе "Ростелекома".

В принадлежащем ему Tele2 рассказали, что сейчас удаленно работает 96% сотрудников компании. "Чтобы организовать плавный и безопасный вывод персонала, Tele2 организует поэтапное возвращение людей в офисы. На первом этапе, с 15 июня, к привычному режиму перейдет примерно четверть сотрудников. При этом масочный режим в офисе сохраняется, компания проводит частую дезинфекцию помещений специальными средствами, кварцевание переговорных комнат и других общих зон", — сказали в Tele2.

В МТС на начало июня порядка 30 тысяч сотрудников работали удаленно. "По мере официального снятия ограничений в регионах мы намерены постепенно и с соблюдением всех мер предосторожности переходить к досамоизоляционному формату работы", — сообщили в МТС.

"Билайн" сейчас изучает разные сценарии использования удаленной работы, включая увеличение сроков работы на BeeFREE (проект удаленной работы), а также введение дополнительного контроля за численностью сотрудников в офисе после пандемии. "После снятия режима самоизоляции у всех сотрудников будет возможность в течение некоторого времени продолжать работать из дома", — сказали в компании. Там уточнили, что сейчас в полностью удаленном режиме работают более 90% сотрудников.

В то же время "ЭР-Телеком" не спешит возвращать сотрудников в офисы. "Несмотря на существенное ослабление режима самоизоляции в субъектах РФ, риски второй волны пандемии сохраняются. Мы продолжим работу в текущем режиме до появления вакцины и начала вакцинации", — сообщили в компании.