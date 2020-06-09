МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. За последние пять месяцев число киберпреступлений превысило 180 тысяч, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч. Это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ну вот раз произошел переход в цифру, то, естественно, именно туда свои взгляды преступники и устремили", — сказал Медведев на совещании по вопросу "О современных тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года".

Он отметил, что появляются новые схемы и новые технологические приемы, и это нужно иметь в виду.