МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании "Т2 РТК Холдинг" до "ВВВ-" с "ВВ" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Пересмотр последовал за завершением приобретения 100% "Т2 РТК Холдинга" "Ростелекомом" и высокой степенью прозрачности финансовой политики "Т2 РТК ", — объясняет рейтинговое действие агентство.

В середине марта "Ростелеком" сообщил о приобретении 55% ООО "Т2 РТК Холдинг" ("Tele2 Россия"), в результате чего группа "Ростелеком" консолидировала 100% компании.

Fitch полагает, что неограниченный контроль "Ростелекома" над компанией "Т2 РТК" позволит первой значительно укрепить мобильный сегмент в своем портфеле продуктов. В то же время агентство считает, что объединенная компания может стать "сильным игроком" в сфере развития связи формата 5G.

Агентство также ожидает, что "Т2 РТК" продолжит улучшать показатели прибыли и генерировать денежные потоки в большем объеме, и прогнозирует, что соотношение чистого левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) в 2021 году у неё составит 2,2х.