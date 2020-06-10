МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple начнет первый этап возвращения сотрудников в головной офис 15 июня, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на компанию.

"Apple сообщила сотрудникам своей главной штаб-квартиры в Силиконовой долине, что первый этап плана возвращения в офис начнется 15 июня, но подчеркнула, что большинство сотрудников не вернутся, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев", — пишет агентство.

Отмечается, что первый этап возвращения будет "очень ограниченным", и сотрудникам будет разрешено входить в офис только в определенные дни, в зависимости от их работы. Кроме того, Apple намерена ограничить количество людей, которые будут находится одновременно в здании. Сотрудникам также необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и измерять температуру. Ношение масок на всей территории штаб-квартиры будет обязательным.

По данным агентства, Apple также "настоятельно рекомендовала" сотрудникам проходить тесты на Covid-19, проводимые компанией, на месте или дома, перед возвращением в офис.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.