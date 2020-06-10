МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минпромторг России подготовил проект об ограничениях допуска иностранных компаний на рынок электроники, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

По данным издания, проект предполагает окончательное закрепление приоритета российской электроники в госзаказе к 2023 году. "Подготовленный Минпромторгом проект поправок к постановлению правительства о стимулировании производства радиоэлектронной продукции расширяет перечень российских производителей, попадающих под преференции при закупках государства по ФЗ-44", — пишет издание. При этом по словам собеседников газеты, в ближайшее время не планируется расширения номенклатуры "запретов на импорт".

Согласно документу, ограничения и запреты закупок иностранной электронной продукции предполагается вводить по перечню Минпромторга — сейчас в нем семь позиций, среди которых компьютерное, электронное и оптическое оборудование, бытовые электроприборы и осветительные приборы. "Для отраслей, где производство недостаточно налажено для обеспечения полного покрытия спроса, будет действовать правило "второй лишний", допускающее участие иностранного оборудования при отсутствии отечественного. Перечень таких отраслей будет оперативно регулироваться Минпромторгом", — пояснили изданию в министерстве.

Сейчас для продукции, попадающей под ограничения, применяется механизм "третий лишний", предусматривающий отказ от заявки иностранного поставщика при наличии как минимум двух российских, соответствующих требованиям ФЗ-44. "Мы, по сути, переходим к более жесткому регулированию в виде запретов на приобретение иностранных аналогов. Таким образом, мы последовательно идем по пути поддержки российского производителя — как в области радиоэлектроники, так и в других отраслях промышленности", — заявили изданию в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Проект направлен на согласование в Минфин, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу и Федеральное казначейство. Как пишет газета, в Минэкономразвития на запрос о позиции по проекту отметили, что практика введения запретов не вызывает сложности при обеспечении госнужд и не устраняет конкуренцию на торгах, но стимулирует инвестиции в локализацию производств в РФ.

При этом правительство обсуждает не только бюджетную поддержку развития радиоэлектронной промышленности, отмечает издание. Так, например, последняя инициатива Минпромторга предполагает поправки к распоряжению правительства о стимулировании со стороны государства экспорта такой российской продукции, включая поддержку со стороны Российского экспортного центра.