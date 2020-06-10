МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%, об этом сообщает ведомство

Как отмечает служба, 12 мая компания "Т2 Мобайл" повысила стоимость оказания услуг связи на величины от 20 до 100 рублей по отношению к стоимости тарифных планов различных категорий, или в среднем на 10%. При этом отмечается, что операторы связи должны представлять в ведомство информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему.

Служба выдала компании предупреждение, согласно которому ей надлежит привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая, в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.

"Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него", — прокомментировал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.