МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Использование чужой зарядки может причинить ущерб самому смартфону и дать доступ злоумышленникам к вашим персональным данным и важной финансовой информации, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Многие технические специалисты советуют пользоваться оригинальными зарядными устройствами, а не их дешевыми китайскими копиями, которые могут отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения. Поддельное зарядное устройством может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем заряда гаджета", — объясняет эксперт.

Также "не родные" зарядки могут представлять опасность совершенно иного рода. Ровно так же, как и общественные wifi-сети, зарядные устройства могут стать шлюзом для доступа хакеров к электронным гаджетам.

"Через провода таких устройств злоумышленник при желании может получить полный доступ к устройству и впоследствии даже убрать следы своего присутствия. Хакер фактически получает гаджет в свое распоряжение, как будто у него есть к нему пароль", — отмечает Коган.

Пожалуй, самые высокие шансы стать невольной жертвой хакерской атакой у тех, кто любит использовать для подзарядки своих телефонов общественные USB-станции, которые могут незаметно для администраторов этого места подвернуться манипуляциям со стороны злоумышленников.

При этом эксперт отмечает, что не стоит быть параноиком и видеть угрозу в том, чтобы одолжить свою зарядку друзьям, которых вы хорошо знаете, или наоборот попросить зарядное устройство.

Вполне возможно, что в будущем все пользователи начнут относиться более трепетно к IT-гигиене. Согласно докладу ВЭФ 2019 о глобальных рисках, большинство экспертов ожидают повышения частоты кибератак, ведущих к краже денег и данных (82%) и срыву операций (80%). К 2022 году к интернету будет подключен уже один триллион устройств, добавил Коган.