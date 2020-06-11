МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Сбербанк договорился о покупке 72% картографического сервиса 2ГИС, еще 3% в компании получит "О2О Холдинг" (СП банка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта), сообщает кредитная организация.

"Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли 2ГИС — ведущей российской компании в сфере разработки цифровых карт и справочников городов, предоставляющей геоинформационные и гиперлокальные сервисы около 50 млн пользователей (MAU) в России, СНГ и дальнем зарубежье", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках сделки 2ГИС оценили в 14,3 миллиарда рублей. Оставшиеся 25% в сервисе сохранят за собой основатели и менеджмент компании. При этом инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС.

"Сбербанк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании… Платформа позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта (каршеринг, велосипеды, самокаты и т.д.), заказывать и оплачивать его", — отмечается в сообщении.

Представители Сбербанка и основателей сервиса войдут в совет директоров компании. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2020 года.

"Мы планируем создать целый ряд потенциально прорывных сервисов, которые могут быть построены на базе этой платформы, благодаря объединению компетенций и технологий банка и 2ГИС. Сотрудничество с компанией, работа над синергиями начинается уже сейчас, не дожидаясь закрытия сделки", — заявил глава Сбербанка Герман Греф, чьи слова приводятся в релизе.