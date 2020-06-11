МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Китайский производитель гаджетов Xiaomi раскрыл новые подробности о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 5.

Новинку можно будет купить уже в этом месяце.

Реклама нового гаджета рассказывает о технологии зарядки браслета: для новинки была разработана магнитная зарядка. Это позволит пользователям не снимать гаджет с ремешка, чтобы зарядить устройство.

Зарядка крепится к специальной площадке на фитнес-браслете, контакты расположены на задней панели Mi Band 5.

Компания Xiaomi подтвердила, что новый браслет будет с увеличенным дисплеем в 1,2 дюйма.

Устройство будет оборудовано функцией пульсоксиметра: возможно измерять уровень кислорода в крови.

Официальная презентация новинки пройдет сегодня, 11 июня.

Ранее сообщалось, что фитнес-гаджет Xiaomi Mi Band 5 появится в свободной продаже 18 июня.