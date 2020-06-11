Новый Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Китайский производитель гаджетов Xiaomi раскрыл новые подробности о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 5.
Новинку можно будет купить уже в этом месяце.
Реклама нового гаджета рассказывает о технологии зарядки браслета: для новинки была разработана магнитная зарядка. Это позволит пользователям не снимать гаджет с ремешка, чтобы зарядить устройство.
Зарядка крепится к специальной площадке на фитнес-браслете, контакты расположены на задней панели Mi Band 5.
Компания Xiaomi подтвердила, что новый браслет будет с увеличенным дисплеем в 1,2 дюйма.
Устройство будет оборудовано функцией пульсоксиметра: возможно измерять уровень кислорода в крови.
Официальная презентация новинки пройдет сегодня, 11 июня.
Ранее сообщалось, что фитнес-гаджет Xiaomi Mi Band 5 появится в свободной продаже 18 июня.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200611/831610125.html