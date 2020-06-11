МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским "Вымпелкомом") установил ориентир доходности по пятилетним еврооблигациям, номинированным в рублях, в размере около 6,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Заявки на бонды компания собирает в четверг.

Ранее на этой неделе компания провела серию звонков с инвесторами. Организаторами выступают Альфа-банк, Citi, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал". Эмитентом — Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon Ltd.

Размещение планируется в рамках утвержденной в апреле среднесрочной программы облигаций объемом до 6,5 миллиарда долларов или эквивалента в других валютах. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

В январе Veon доразместил еврооблигации выпуска с погашением в 2025 году на сумму 300 миллионов долларов по цене 103,75% от номинала. Основной выпуск объемом 700 миллионов долларов компания разместила в октябре 2019 года с доходностью в размере 4% годовых.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".