МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Смартфон сам по себе может выключаться из-за проблем прошивки или конкретного приложения, выключение телефона также может быть и способом защиты его от поломки, рассказал агентству “Прайм” менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Роман Попов.

По его словам, причины выключения смартфона могут быть разные.

Во-первых, это могут быть проблемы прошивки или конкретного приложения. Соответственно, в такой ситуации надо удалить последние установленные программы или сбросить телефон до заводских настроек (в этом случае стоит заранее сделать резервную копию данных).

Во-вторых, выключение может быть способом защиты телефона от поломки – это характерно для ситуаций, когда устройство перегревается от работы каких-либо программ. Если смартфон выключается во время звонка, то причина может быть в различных неполадках – лучше сразу обратиться в сервисный центр.

“Также причиной выключения смартфонов зачастую является батарея. Для айфонов, например, характерен износ батареи спустя несколько лет использования, вследствие чего устройство может произвольно отключаться. Если телефон новый, то причина может быть в неоригинальном или поврежденном аккумуляторе. Лучше всего проводить анализ в сервисном центре, где смогут установить конкретную причину некорректной работы", — заключил эксперт.