МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple запустила программу, которая будет заниматься продвижением идей расового равенства и расширением возможностей для людей с цветом кожи, отличным от белого, в образовании и экономике, и выделила на нее 100 миллионов долларов, заявил глава компании Тим Кук.

"Неоконченная работа по установлению расовой справедливости и равенства призывает нас к ответу. Ситуация должна измениться, и Apple стремится стать движущей силой этих перемен. Сегодня я с гордостью объявляю о программе Apple по расовому равенству и справедливости (Racial Equity and Justice Initiative) и выделении 100 миллионов долларов", — написал Кук в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщил Кук в видеоролике, "программа бросит вызов системе, которая создает препятствия для возможностей и достоинств людей с цветом кожи, отличным от белого, в особенности для афроамериканцев, с особым упором на обеспечение равенства в сфере экономики, образования и на реформу уголовного правосудия".

В рамках инициативы Apple планирует расширить работу с компаниями, которыми владеют темнокожие люди, в системе поставок, а также увеличить репрезентативность афроамериканцев среди бизнес-партнеров. Корпорация также планирует открыть лагерь для темнокожих предпринимателей и разработчиков, чтобы содействовать продвижению "лучших идей в семье разработчиков". Кроме того, компания намерена больше сотрудничать с колледжами и университетами, где исторически сложился контингент из студентов-афроамериканцев, и принять дополнительные меры, чтобы расширить число представителей национальных меньшинств внутри компании.

Руководить программой будет вице-президент компании Лиза Джексон. Предполагается, что программа начнет работу в США и со временем "будет развернута в глобальном масштабе".

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.