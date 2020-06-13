МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банковская карта размагничивается под воздействием электромагнитного излучения, а также в результате физического воздействия на нее — изгибов, деформаций, ударов, рассказал агентству "Прайм" директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров.

"10-15 лет назад типичной ситуацией было, когда человек положил карту в кошелек или рядом с телевизором, в результате чего карта размагничивалась. Сейчас электроники вокруг нас стало больше, но она гораздо менее агрессивна с точки зрения электромагнитного излучения", — сказал эксперт.

"По нашему опыту размагничивание карт сейчас чаще происходит в результате физического воздействия на карту: изгибов, деформаций, ударов. Типичным примером является, когда карту забыли в кармане и вместе с одеждой постирали в стиральной машине", — объяснил он.

Чтобы продлить срок карты, необходимо аккуратно с ней обращаться, не подвергать физическим воздействиям. Если карта размагнитилась, ею по-прежнему можно совершать безналичные платежи — оплачивать покупки в POS-терминалах (то есть на кассах магазинов), поскольку в POS-терминалах читается чип напрямую, нет обращений к данным магнитной полосы.

"Также размагниченную банковскую карту можно использовать для покупок в интернете — ведь там вообще не происходит считывания данных карты, они вводятся клиентом вручную. Невозможно пользоваться размагниченной картой в банкомате. Если это критично и карта используется в основном для снятия наличных, то ее придется перевыпускать", — сказал Петров.