МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Любой WI-FI, за исключением корпоративных сетей, к которому подключается человек, может представлять опасность. Наличие даже самого сложного пароля не повышает безопасность сети, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"На роутер, который распределяет WI-FI, можно закачать зловредные программы или приложения, которые будут сканировать весь контент, проходящий через него. Таким образом хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы", — сказал эксперт.

Также роутер WI-FI может вызвать определенный контент в гаджете. К примеру, страницу входа в интернет через публичную сеть можно заменить на страницу Госуслуг или любого другого сайта. Когда пользователь начет пытаться зайти в личный кабинет, вводить логин и пароль, он потеряет доступ к личному кабинету. Затем хакеры смогут получить почти любую информацию о человеке: где он находится, сколько у него денег, его перемещение.

"Понять, что ты стал жертвой злоумышленников, достаточно сложно, потому что задача хакеров №1 – сделать так, чтобы никто не понял, что это были хакеры. Это значит, что все хакерские атаки, о которых мы узнаем из СМИ, как правило, потерпели неудачу. Понять, что вас взломали, можно уже тогда, когда твои данные где-то используются", — сообщил Щельцин.

При этом важно понимать, что существует множество регламентов по безопасности, без которых публичные WI-FI-сети не смогли бы функционировать. Именно поэтому не стоит сильно беспокоиться о том, что вы непременно столкнетесь с хакерской атакой, отметил эксперт.

"VPN и антивирус – вам в помощь. Они кратно снижают вероятность взлома мобильных устройств. Но, если речь идет о передаче сверхсекретной информации через приложения на смартфонах, то, конечно, 100% гарантии защиты от злоумышленников вам никто не даст", — заключил эксперт.