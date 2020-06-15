МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Проект "Доступный интернет", в рамках которого бесплатно предоставляется доступ к "социально значимым" информационным ресурсам, не вызвал ажиотажа, его можно сравнить с автомобильной аптечкой, необходимой только в крайних случаях, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в ходе открытой онлайн-лекции проекта "Цифровая журналистика".

Ранее Минкомсвязь РФ утвердила приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам, когда пять крупнейших операторов связи страны ("Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и "ЭР-Телеком") должны предоставлять абонентам доступ к любому из 391 сайтов из определённого списка даже при нулевом балансе на счету клиента.

Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. При этом владельцы ресурсов, вошедших в этот перечень, должны создать отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео (это не касается сайтов категорий культуры, литературы, искусства, образования и обучения, здоровья, науки), а не создавшие таких страниц могут быть исключены из перечня.

"Практически все участники эксперимента согласились с требованием о том, что должны быть облегчённые версии сайтов, без потокового видео. Мы не увидели безумного ажиотажа со стороны пользователей, которые хотели бы иметь этот 391 сайт в облегчённом виде", — сказал Волин. А отвечая на вопрос, не связана ли низкая востребованность проекта с низкой информированностью населения о нем, Волин сказал: "Я слабо себе представляю ажиотажный спрос на автомобильные аптечки".

"У меня этот проект вызывает аналогию с автомобильной аптечкой – это на крайний случай, на непредвиденные обстоятельства и на очень короткий промежуток времени. Не надо превращать автомобильную аптечку в передвижную аптеку на колёсах, у неё функции другие. Потому что подавляющее большинство пользователей так и будут пользоваться традиционными сферами и традиционными способами получения информации, будучи абонентами или кабельных, или мобильных сетей", — пояснил замглавы Минкомсвязи.

Он также добавил, что министерство обсудит с операторами возможность распространения этого проекта и на сети мобильной связи, но большой необходимости в этом не видит. "Особой нужды, на мой взгляд, в этом нет, потому что всё же очень просто – или у абонента мобильного оператора есть связь, или её нет. Когда у вас связи нет, а интернет есть – это тоже такая достаточно экзотическая история. У нас не очень дорогие тарифы. Лучше своевременно его оплачивать и пользоваться полноценным интернетом", — заключил замминистра.