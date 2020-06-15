МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американская Facebook объявила, что теперь пользователям WhatsApp в Бразилии стала доступна функция денежных переводов через мессенджер.

"Сегодня мы начинаем запуск платежей для людей, использующих WhatsApp в Бразилии", — сообщил на своей странице в соцсети глава компании Марк Цукерберг. Новая функция также позволит малым предприятиям осуществлять продажи через мессенджер, отмечает Цукерберг.

Как сообщил глава Facebook, денежные переводы стали доступны благодаря платежной системе Facebook Pay, обеспечивающей безопасные переводы. О запуске собственной платежной системы Facebook Pay соцсеть впервые объявила в ноябре 2019 года.

Цукерберг также поблагодарил партнеров — Banco do Brasil, Nubank, Sicredi и Cielo. Ранее в понедельник Mastercard объявила, что держатели банковских карт Nubank и Sicredi с платежной системой Mastercard стали одними из первых в Бразилии, кто может воспользоваться услугой денежных переводов с помощью WhatsApp.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.