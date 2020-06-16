МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В зоне плохого сигнала сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее, чем обычно. Именно поэтому мобильные устройства в поездах по России или на даче стоит отключать, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.

"Телефон постоянно ищет ближайшую базовую станцию своего мобильного оператора. Чем она дальше расположена, тем быстрее садится батарейка. Это очень легко заметить, когда вы едете в поезде. Даже если вы не будете пользоваться телефоном, за ночь аккумулятор может полностью разрядиться", — объясняет эксперт.

Большой угрозы для здоровья человека постоянно включенный гаджет не представляет. Однако стоить помнить о том, что если ближайшая базовая станция расположена далеко, телефон затрачивает больше энергии, а значит, от него исходит большее электромагнитное излучение, пояснил он.

"При полетах на самолетах, где сотовая сеть тоже не ловит, авиакомпании просят пассажиров перевести телефон в авиарежим, естественно, не для того, чтобы ваш телефон не сломался, а из соображений безопасности. В театрах и музеях просят отключить телефон, чтобы не мешать друг другу", — заключил Кусков.