ХЕЛЬСИНКИ, 16 июн — ПРАЙМ. Финская корпорация Nokia укрепляет свои позиции в Китае, заключив соглашение о поставке оборудования для увеличения пропускной способности оптоволоконных сетей с крупнейшим поисковиком в Китае Baidu и владельцем социальных сетей Tencent, сообщает во вторник финская корпорация.

В понедельник компания сообщала о заключении соглашения с одним из трёх крупнейших в КНР операторов связи China Unicom о строительстве 5G-сетей.

"Сегодня компания Nokia объявила о заключении двух контрактов с китайскими веб-гигантами Tencent и Baidu на сетевые решения для межсетевого обмена данными (DCI)", — говорится в сообщении.

Стоимость сделки не раскрывается.

Nokia является мировым лидером на рынке DCI, ее решения используются во всем мире на предприятиях в финансовом, медицинском, государственном, энергетическом, транспортном, потребительском и промышленном секторах.

"Эти последние контракты с Baidu и Tencent укрепляют наше присутствие на китайском интернет-рынке, который, как мы уверены, продолжит процветать в ближайшие годы", — отметил руководитель китайского подразделения Nokia Маркус Бохерт.

Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Операционная прибыль в 2019 году составила 2,003 миллиарда евро. Клиентами являются операторы связи по всему миру, обслуживающие 6,4 миллиарда потребителей.